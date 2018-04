Na Li, Errani e Stosur estreiam com vitória em Roma

Quinta pré-classificada, Na Li arrasou a sua compatriota Jie Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e com isso se credenciou para enfrentar na próxima fase a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking mundial, que nesta quarta derrotou a também sérvia Bojana Jovanovski por 6/2 e 6/0.

A italiana Sara Errani, sétima cabeça de chave, teve mais dificuldades para iniciar sua caminhada em Roma com vitória. Ela precisou jogar três sets para superar a norte-americana Christina Mchale com parciais de 7/5, 5/7 e 6/2. Assim, medirá forças nas oitavas de final com a russa Maria Kirilenko, que nesta quarta bateu com facilidade Varvara Lepchenko, dos Estados Unidos, por 6/3 e 6/1.

Já a australiana Samantha Stosur, listada como nona maior favorita ao título, derrotou em sua estreia a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/0, e na próxima fase irá encarar a checa Petra Kvitova, oitava cabeça de chave.

A norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, soube nesta quarta que enfrentará nas oitavas de final a eslovaca Dominika Cibulkova, tenista que nesta segunda rodada da competição derrotou a norte-americana Melanie Oudin por 2 sets a 1, de virada, com 5/7, 6/1 e 6/3.

Roberta Vinci, por sua vez, se garantiu como outra jogadora da casa nas oitavas de final ao bater a sua compatriota Nastassja Burnett por 6/1 e 6/4.