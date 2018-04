Na Li sobe para 6º lugar antes de estreia na Austrália

A ascensão da chinesa foi a única alteração no Top 10 feminino. A bielo-russa Victoria Azarenka segue na ponta, com cerca de 500 pontos à frente da russa Maria Sharapova. E pode perder a ponta caso não consiga defender o título conquistado no Aberto da Austrália.

Serena Williams, principal favorita ao título, ocupa o terceiro posto do ranking, também com chances de desbancar Azarenka do topo. A polonesa Agnieszka Radwanska segue no quarto lugar, seguida da alemão Angelique Kerber, da chinesa Na Li, da italiana Sara Errani, da checa Petra Kvitova, da australiana Samantha Stosur e da dinamarquesa Caroline Wozniacki,

A brasileira mais bem colocada no ranking é Teliana Pereira, na 163ª colocação, com 417 pontos. Teliana chegou a disputa o qualificatório do Aberto da Austrália, mas acabou sendo eliminada logo na primeira rodada.

Confira o ranking feminino atualizado:

1º - Victoria Azarenka (BLR), 10.595 pontos

2º - Maria Sharapova (RUS), 10.045

3º - Serena Williams (EUA), 9.750

4º - Agnieszka Radwanska (POL), 7.505

5º - Angelique Kerber (ALE), 5.550

6º - Na Li (CHN), 5.255

7º - Sara Errani (ITA), 5.100

8º - Petra Kvitova (RCH), 5.085

9º - Samantha Stosur (AUS), 4.135

10º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.765

11º - Marion Bartoli (FRA), 3.740

12º - Nadia Petrova (RUS), 3.040

13º - Ana Ivanovic (SER), 2.841

14º - Maria Kirilenko (RUS), 2.540

15º - Dominika Cibulkova (ESL), 2.495

16º - Roberta Vinci (ITA), 2.475

17º - Lucie Safarova (RCH), 2.125

18º - Julia Goerges (ALE), 1.965

19º - Ekaterina Makarova (RUS), 1.841

20º - Yanina Wickmayer (BEL), 1.840

163º - Teliana Pereira (BRA), 417