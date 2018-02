Na madrugada australiana, Rafael Nadal derrota Andy Murray Em uma partida que só terminou à 1h49 da madrugada de terça-feira em Melbourne (12h49 desta segunda em Brasília), o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou o escocês Andy Murray por 3 sets 2, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4, 4/6, 6/3 e 6/1, pelas oitavas-de-final do Aberto da Austrália. Ao todo, a partida teve cerca de 3h50 de duração. O grande problema encontrado por Nadal foi o forte saque de Murray - o escocês teve 15 aces, contra apenas 5 do espanhol. O equilíbrio entre os tenistas durou até o começo do quinto set, quando Murray sentiu o esforço físico e "travou". Essa não foi a primeira vez que Nadal precisou jogar na madrugada para vencer. Na 2.ª rodada, o jogo contra o alemão Philipp Kohlschreiber terminou por volta da 1h30. Entretanto, o "recorde" pertence ao duelo entre o italiano Andreas Seppi e o norte-americano Bobby Reynolds, que acabou por volta das 4 horas. Esta é a primeira vez na carreira que Nadal, bicampeão de Roland Garros, chega às quartas do Aberto da Austrália. Seu adversário será o chileno Fernando González, cabeça-de-chave 10, que surpreendeu ao derrotar o norte-americano James Blake, quinto pré-classificado, por 7/5, 6/4 e 7/6 (7/4). Atual campeão, o suíço Roger Federer, líder do ranking da ATP, abrirá as quartas-de-final contra o espanhol Tommy Robredo.