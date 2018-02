Nadal abrirá temporada contra o francês Mathieu Montcourt

O tenista Rafael Nadal, número dois do mundo, fará sua estréia no Torneio de Chennai, na Índia, contra o francês Mathieu Montcourt. Será o primeiro campeonato disputado pelo espanhol na temporada 2008. Montcourt não deve oferecer grandes dificuldades para Nadal, uma vez que não atua nas principais competições do tênis mundial. Ele é apenas o número 123 do Ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Outro favorito na Índia, o cipriota Marcos Baghdatis fará sua estréia contra o holandês Robin Haase, número 114 da ATP. O Torneio de Chennai serve de preparação para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2008. Com cerca de R$ 800 mil em prêmios, a competição começa a ser disputada na próxima segunda-feira.