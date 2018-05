Nadal admite que começará 2010 sem preparação ideal

"Acho que vou começar a próxima temporada um pouco menos preparado do que quando iniciei a última", afirmou Nadal em entrevista ao diário AS. Ele teve apenas três semanas para treinar entre a final da Copa Davis e seu primeiro torneio de 2010, no dia 4 de janeiro, no Catar.

"Minha preparação foi curta, mas boa. Três semanas depois, estou pronto para começar mais uma vez", disse Nadal. Em 2009, o espanhol conquistou o Aberto da Austrália, mas caiu nas oitavas de final em Roland Garros e nem sequer jogou em Wimbledon, devido a uma tendinite nos joelhos.

Apesar da preparação em tempo reduzido, Nadal afirmou que tem boas expectativas para a temporada. "Claro que antes do início do ano o objetivo é vencer tudo. Como isso é impossível, terei de fazer o máximo que conseguir a cada torneio."