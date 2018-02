Nadal aplica ´pneu´ e arrasa Del Potro no Masters de Miami Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal aplicou um "pneu" no primeiro set e arrasou na noite desta terça-feira o argentino Juan Martín del Potro por 2 a 0 (6/0 e 6/4), pelas oitavas-de-final do Masters Series de Miami, competição que distribui cerca de R$ 10 milhões em prêmios. Ao todo, Nadal precisou de apenas 1h29 para derrotar o argentino. Bicampeão de Roland Garros, o espanhol é o grande favorito ao título de Miami, uma vez que seu principal rival, o suíço Roger Federer, líder do ranking da ATP, foi eliminado pelo argentino Guillermo Cañas. Nas quartas-de-final, Nadal terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, de 19 anos, que passou fácil pelo espanhol Feliciano Lopes (6/0 e 6/3). Os dois tenistas se encontraram pela última vez na final do Masters Series de Indian Wells, competição em que Nadal levou a melhor.