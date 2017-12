Nadal aplica ´pneu´ em amigo e encara Djokovic na semifinal

Amigos, amigos, negócios à parte. A máxima se encaixa perfeitamente para descrever a vitória desta quarta-feira do espanhol Rafael Nadal sobre o seu compatriota e mentor Carlos Moyá, por 3 sets a 0, com direito a um ´pneu´ no último set (6/4, 6/3 e 6/0) pelas quarta-de-final de Roland Garros. Com o triunfo, Nadal - atual bicampeão do tornei - encara na semifinal a sensação sérvia Novak Djokovic, que eliminou o russo Igor Andreev por um triplo 6/4, também nesta quarta. Tirando uma quebra no primeiro set, Nadal foi quase perfeito contra Moyá. O número dois do mundo foi muito sólido em todos os fundamentos e não deu nenhuma chances a seu mentor, que no final da partida mostrava visivelmente que estava muito cansado. No confronto contra Djokovic, 3 a 1 para o espanhol. Porém, o primeiro deles, nas quartas do mesmo Aberto de Paris do ano passado, Nadal venceu porque o sérvio abandonou por problemas físicos.