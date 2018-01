Nadal arrasa Berdych e pega Federer na final de Montecarlo O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou com tranqüilidade neste sábado o checo Tomas Berdych, por 2 sets a 0, pelas semifinais do Masters Series de Montecarlo. Agora, ele pegará o suíço Roger Federer, melhor do mundo, na grande decisão. Nadal começou arrasador a partida e não deu nenhuma chance para Berdych. Com um forte saque, o espanhol aplicou um pneu no primeiro set (6/0). No segundo, o checo até que tentou reagir e deu um pouco mais de trabalho ao espanhol, que fechou em 7/5. A partida teve 1h23 de duração. Contra Federer, Nadal tentará o 19.º título da carreira e o terceiro em Montecarlo. O espanhol leva vantagem contra o suíço no número de confrontos: são seis vitórias e três derrotas. No ano passado, Nadal bateu Federer na final de Montecarlo por 3 a 2.