Nadal arrasa Federer e conquista 7.º título em Roma

ROMA - Rafael Nadal manteve o embalo no saibro de Roma e não deu chances a Roger Federer neste domingo. Com seu maior volume de jogo diante do suíço, o espanhol se sagrou campeão pelo placar contundente de 6/1 e 6/3, em apenas 1h09min de partida.

Melhor tenista da temporada até agora, Nadal acumulou o sexto troféu em 2013. Em seu grande retorno às quadras após ficar afastado por nove meses, ele chegou à final em todos os torneios que disputou neste ano. A vitória deste domingo garantiu o 7.º título em Roma.

No saldo geral, ele ampliou para 24 o recorde de títulos em torneios de nível Masters 1.000. Já noconfronto direto contra Federer, aumentou a considerável vantagem. Em 30 jogos, ele soma o dobro de vitórias do rival: 20 a 10.

A 20.ª vitória sobre o suíço, recordista de títulos de Grand Slam, foi conquistada com inesperada superioridade. Nadal obteve seu maior triunfo sobre Federer em torneios disputados em melhor de três sets. O suíço nunca havia sido derrotado pelo rival com placar tão folgado.

O resultado se explica pela grande atuação do espanhol e pela apatia do suíço em quadra. Sem foco, Federer cometeu nada menos que 32 erros não forçados. Para efeito de comparação, Nadal falhou apenas oito vezes.

O JOGO

Nadal e Federer surpreenderam a torcida italiana no primeiro set. O espanhol, pelo grande aproveitamento nos golpes no fundo de quadra. E o suíço, pelo excesso de erros. Após confirmar seu primeiro game de saque, Federer sofreu três quebras de saque em sequência, resultado dos seus 15 erros não forçados e da excelente exibição do espanhol.

O segundo set teve início mais promissor para Federer e para a torcida, que esperava um confronto mais equilibrado. O suíço chegou a ter sua primeira chance de quebra no game inicial, mas não teve sucesso. Na sequência, o espanhol se impôs novamente no saque do rival e abriu rapidamente vantagem na parcial.

Nadal se mostrava incansável no fundo de quadra. Corria de um lado para outro em velocidade, defendia as bolas mais difíceis e "balançava" o adversário. Sem paciência, Federer abusava dos erros, alguns surpreendentes. Assim, o espanhol não demorou para obter nova quebra, abrindo 5/1.

Federer, então, esboçou certa resistência diante do rival. E faturou sua primeira quebra justamente quando o espanhol sacava para o jogo e para o título. Mas foi só um adiamento da vitória de Nadal, confirmada no 9º game, quando ele fechou em 6/3, após 1h09min de partida.

Nesta semana, os dois tenistas iniciam sua preparação para Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano, que começa no próximo dia 26 de maio.