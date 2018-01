Nadal arrasa Ferrero na estréia Embalado pela ótima campanha no Masters Series de Miami - quando por muito pouco não derrotou o número 1, mundo, Roger Federer, na grande final - o jovem tenista espanhol Rafael Nadal, de apenas 18 anos, estreou com um show no ATP de Valência. Nesta quarta-feira, ele derrotou o seu compatriota Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0 com extrema facilidade. Terceiro cabeça-de-chave, Nadal venceu com parciais de 6/2 e 6/1 em apenas 57 minutos. Na próxima rodada, Nadal vai enfrentar outro compatriota: Guillermo García López. Já pela segunda rodada, o chileno Fernando González não teve dificuldade e venceu Félix Mantilla (ESP) por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-1. Nas quartas-de-final, ele vai enfrentar o espanhol Iván Navarro Pastor, que eliminou o francês Antony Dupuis por dois sets a um, de virada: 1-6, 6-4 e 6-3. Em outras partidas de hoje, Albert Costa (ESP) avançou para as quartas-de-final ao derrotar o austríaco Stefan Koubek, por 6/4 e 6/2. O espanhol Fernando Verdasco, defensor do título, venceu o italiano Frederico Luzzi em dois sets: 6/2 e 6/0.