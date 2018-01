Nadal arrasa Gaudio e vai à semifinal O tenista espanhol Rafael Nadal ganhou do argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, e passou para a semifinal do Masters Series de Montecarlo. Ele irá enfrentar agora o francês Richard Gasquet, que eliminou o suíço Roger Federer. Na outra semifinal do torneio, o confronto será entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o argentino Guillermo Coria.