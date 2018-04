Nadal arrasa González após interrupção e vai à semifinal

O espanhol Rafael Nadal arrasou o chileno Fernando González, neste sábado, na retomada do jogo interrompido na noite de quinta-feira. O número três do mundo não cedeu nenhum game na continuação da partida e, com direito a um 'pneu', assegurou vaga na semifinal do US Open. Ele terá pela frente o argentino Juan Martin Del Potro.

Nadal venceu por 3 sets a 0 - 7/6 (7/4), 7/6 (7/2) e 6/0 - ao fechar o tie break do segundo set e vencer a terceira parcial com grande facilidade. Por causa da chuva, o jogo havia sido interrompido na metade do segundo tie break, quando o espanhol já liderava por 1 set a 0.

Mesmo na quinta, a partida fora paralisada por duas vezes por causa da chuva inconstante que atingiu o complexo de Flushing Meadows, em Nova York. O duelo seria retomado na sexta, mas os jogadores nem chegaram a entrar em quadra por causa da forte precipitação.

Finalmente neste sábado, Nadal e González puderam continuar a partida. E a interrupção pareceu ter afetado o chileno. Depois de mostrar força e motivação na quinta, diante de um Nadal com dores no abdome, o número 11 do ranking caiu de produção neste sábado e facilitou o trabalho do rival.

González não marcou nenhum ponto na sequência do tie break do segundo set e descontou na raquete a frustração por perder o saque logo no primeiro game da terceira parcial. Mais concentrado e sem apresentar dores, Nadal aproveitou o vacilo do chileno e fechou a partida com tranquilidade, sem ceder nenhum game.

As semifinais masculinas serão disputadas no domingo. O suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic farão o outro duelo. A final foi marcada para segunda-feira.