Nadal arrasa Vliegen e obtém 64.ª vitória seguida no saibro O tenista espanhol Rafael Nadal continua soberano em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, ele conquistou sua 64.ª vitória seguida nesta pista ao derrotar o belga Kristof Vliegen por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em duelo válido pelas oitavas-de-final do Masters Series de Montecarlo. Atual bicampeão do torneio, Nadal precisou de apenas 61 minutos para derrotar o belga. Foi a terceira vitória do espanhol em quatro confrontos contra Vliegen. É a terceira vez seguida que Nadal alcança a fase quartas-de-final. Agora, ele enfrenta o alemão Philip Kohlschreiber, que derrotou o espanhol Guillermo García López. Gasquet bate Ljubicic e pega Ferrero O jovem Richard Gasquet (15.º do mundo) teve uma dura batalha nas oitavas-de-final, em que precisou de duas horas e 50 minutos para derrotar o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 e 7/5. O ponto alto da partida foi o terceiro set. O francês, de 21 anos, chegou a sacar para fechar a partida em 5 a 3, mas levou o troco e o empate em 5 a 5. Porém, ele confirmou o serviço no 11.º game e, em seguida, pressionou o croata para voltar a quebrar o saque e fazer 7 a 5. Agora Gasquet enfrentará Juan Carlos Ferrero, ex-número 1 do mundo, que derrotou o russo Igor Andreev por um duplo 6/3. Atual número 21 do ranking da ATP, Ferrero está mostrando que pode voltar a ser um tenista de ponta. Neste ano, ele teve como melhores campanhas o vice-campeonato do Aberto do Brasil, em que perdeu para o argentino Guillermo Cañas, e as semifinais em Acapulco.