Nadal assume segundo lugar no ranking O título do ATP de Stuttgart, na Alemanha, rendeu ao espanhol Rafael Nadal o segundo lugar no ranking de entradas da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Com 3.940 pontos, Nadal está agora 100 pontos na frente do australiano Lleyton Hewitt. O líder continua sendo o suíço Roger Federer (6.980 pontos), que não jogou nesta semana. O brasileiro Ricardo Mello, que descansou na semana passada e estréia nesta segunda-feira, em Los Angeles, atingiu o seu melhor ranking da carreira. Com 688 pontos, o paulista aproveitou a queda do peruano Luis Horna e assumiu o 50º lugar. Mesmo perdendo na primeira rodada de Stuttgart (para o norte-americano Hugo Armando), Gustavo Kuerten subiu seis posições e está agora na 202ª posição, com 190 pontos. Guga estréia no ATP de Umag, na Croácia, nesta terça-feira, contra o espanhol Tommy Robredo. No ranking da Corrida dos Campeões, também divulgado nesta segunda, não houve alterações nos primeiros colocados - Roger Federer (1º), Rafael Nadal (2º) e Andy Roddick (3º). Veja como ficou os rankings da ATP nesta semana: Entradas 1º - Roger Federer (SUI) - 6.980 pontos 2º - Rafael Nadal (ESP) - 3.940 3º - Lleyton Hewitt (AUS) - 3.840 4º - Andy Roddick (EUA) - 3.500 5º - Marat Safin (RUS) - 3.265 6º - Andre Agassi (EUA) - 2.275 7º - Nikolay Davydenko (RUS) - 2.115 8º - Thomas Johansson (SUE) - 1.688 9º - Guillermo Cañas (ARG) - 1.665 10º - Mariano Puerta (ARG) - 1.641 50º - Ricardo Mello (BRA) - 688 120º - Flávio Saretta (BRA) - 363 202º - Gustavo Kuerten (BRA) - 190 Corrida dos Campeões 1º - Roger Federer (SUI) - 910 pontos 2º - Rafael Nadal (ESP) - 737 3º - Andy Roddick (ESP) - 446 4º - Lleyton Hewitt (AUS) - 354 5º - Nikolay Davydenko (RUS) - 331 6º - Marat Safin (RUS) - 321 7º - Gastón Gaudio (ARG) - 302 8º - Guillermo Coria (ARG) - 299 9º - Mariano Puerta (ARG) - 263 10º - Fernando Gonzalez (CHI) - 228 92º - Ricardo Mello (BRA) - 42 142º - Flávio Saretta (BRA) - 15 146º - Gustavo Kuerten (BRA) - 14