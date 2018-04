Nadal atropela russo e vai às oitavas de final em Roland Garros

Em busca do seu 10.º título de Roland Garros, Rafael Nadal segue sem ceder sets no saibro francês. Neste sábado, o espanhol despachou o russo Andrey Kuznetsov, apenas o 120.º do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/2. Assim, está classificado às oitavas de final do Grand Slam parisiense pela 11.ª vez na carreira.

Atual número 7 do mundo, Nadal tenta recuperar o prestígio e a velha forma no torneio em que seu predomínio é inquestionável. Até agora, foram três vitórias por 3 sets a 0, sobre o francês Quentin Halys, o espanhol Nicolás Almagro e agora em cima do russo Kuznetsov.

No jogo deste sábado, Nadal até teve seu saque quebrado, mas nada que impedisse a vitória, uma vez que obteve oito quebras. O espanhol, entretanto, errou muito mais do que o normal, fechando a partida com 25 erros não-forçados, apenas um a menos que o rival de 24 anos e pouca experiência no circuito.

Nas oitavas de final, Nadal vai enfrentar o norte-americano Jack Sock, de 22 anos, número 37 do mundo, que neste sábado venceu a revelação croata Borna Coric (18 anos), por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4. Quem passar desse confronto entra no caminho de Novak Djokovic já nas quartas de final.

Do mesmo lado da chave, o britânico Andy Murray vai jogar contra o francês Jeremy Chardy. Já David Ferrer, sétimo cabeça de chave, enfrenta o croata Marin Cilic, o nono. Neste sábado, o espanhol venceu o italiano Simone Bolelli por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 1/6, 5/7, 6/0 e 6/1.