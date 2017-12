Nadal avança às quartas em Montreal O espanhol Rafael Nadal, depois de eliminar Carlos Moya e Ricardo Mello, garantiu uma vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Montreal, nesta quinta-feira, ao vencer o francês Sebastien Grosjean por 6/4 e 6/4. Esta foi a 13ª vitória da revelação espanhola, que ocupa a segunda posição no ranking mundial. Na atual temporada já possui oito títulos, mas nenhum deles em quadras duras. Chegou a disputar uma final nesse piso, em Miami, mas apesar de ter ficado em vantagem de 2 sets a 0 diante de Roger Federer, acabou perdendo a decisão no quinto set. Em outros jogos desta quinta, o argentino Gaston Gaudio eliminou o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0 - 6/3 e 7/6 (7/0) -, o eslovaco Karol Beck bateu o russo Nikolay Davidenko por 2 a 1 - 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4) -, o inglês Greg Rusedski ganhou do croata Mario Ancic também por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 6/2) e o francês Paul-Henri Mathieu venceu o belga Olivier Rochus por 2 a 0 (6/1 e 6/2).