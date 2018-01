Nadal avança às quartas em Stuttgart O espanhol Rafael Nadal segue sem dar chances para seus adversários em quadra de saibro. Nesta quinta-feira, o atual campeão de Roland Garros despachou facilmente o compatriota Fernando Verdasco do ATP de Stuttgart, na Alemanha, com uma vitória em dois sets - parciais de 6/3 e 6/2 - e conseguiu a classificação às quartas-de-final. Essa foi a 31ª vitória consecutiva de Nadal no saibro. Outros favoritos ao título no torneio alemão, que distribui mais de 600 mil euros em prêmios, também passaram pelas oitavas-de-final. Segundo cabeça-de-chave, o russo Nikolay Davydenko passou pelo alemão Alexander Waske por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. O argentino Gaston Gaudio, terceiro pré-classificado, bateu o francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 1 - com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/0. Em outros jogos desta quinta-feira, destaques para as vitórias do checo Tomas Berdych sobre o alemão Rainer Schuettler por 2 a 0 - 7/6 (7/4) e 6/1 - e do argentino Mariano Zabaleta sobre o francês Gilles Simon por 2 a 0 - 7/6 (7/3) e 6/1.