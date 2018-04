Nadal avança com abandono e enfrenta Troicki em Doha

O espanhol Rafael Nadal não precisou de muito esforço para se garantir nas semifinais do Torneio de Doha, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP. Depois de superar Steve Darcis no primeiro set por 6/1, ele contou com o abandono do tenista belga na segunda parcial, quando vencia por 2/0, para avançar.

Assim, Nadal precisou ficar apenas 35 minutos em quadra para se classificar às semifinais do Torneio de Doha. Nesse tempo, o tenista espanhol aproveitou quatro das seis chances que teve para quebrar o serviço do adversário, num confronto em que chegou a abrir 5/0 no primeiro set.

Nadal já conhece o seu adversário na semifinal de Doha. Ele vai duelar com Viktor Troicki. Nesta quinta-feira, o tenista sérvio derrotou o polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/1), em 2 horas e 26 minutos.