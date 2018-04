Nadal avança na primeira rodada do Aberto da Austrália

O espanhol Rafael Nadal estreou com vitória no Aberto da Austrália após enfrentar dificuldades. Nesta segunda-feira, ele derrotou o local Peter Luczak por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0), 6/1 e 6/4.

Na segunda rodada, ele vai enfrentar o argentino Leonardo Mayer, que superou o eslovaco Lukas Lacko.

Atual campeão do Aberto da Austrália, Nadal teve dificuldades no primeiro set, mas deslanchou após vencer o tie-break dessa parcial por 7/0.

Para isso, contou com 11 aces e quatro quebras de serviço nas nove oportunidades que teve. O espanhol ainda conseguiu 35 winners e cometeu 16 erros não-forçados.

O checo Radek Stepanek foi o primeiro cabeça de chave a ser eliminado na chave masculina do Aberto da Austrália.

Ele perdeu para o croata Ivo Karlovic por 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5), 6/4, 3/6 e 6/4. Karlovic vai duelar com o vencedor do jogo entre o francês David Guez e o norte-americano Mardy Fish na segunda rodada.