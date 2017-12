Nadal bate argentino e começa bem na grama de Queen´s

Empolgado com o tricampeonato em Roland Garros e correndo atrás do primeiro posto do ranking da ATP, o espanhol Rafael Nadal estreou muito bem na grama do torneio de Queen´s - preparatório para Wimbledon - com um vitória, nesta quarta-feira, sobre o argentino Juan Martin del Potro com um duplo 6/4. Com um ótimo aproveitamento do primeiro saque (74%), o espanhol não teve sequer um break-point contra Del Potro, que teve seu serviço foi quebrado por Nadal em momentos decisivos. Agora, porém, o tenista númerodois do mundo terá um osso muito duro de roer nas oitavas-de-final do torneio, o bielo-russo Max Mirnyi, que bateu o francês Gael Monfils por 6/7 (2/7), 6/2 e 7/5. Conhecido como ´A Besta´, o forte e alto Mirnyi ficou famoso por alguns dos duelos mais difíceis da carreira do brasileiro Gustavo Kuerten. Mas no confronto direto Nadal leva a melhor com uma vitória em um jogo. Outros resultados desta quarta-feira: Paul-Henri Mathieu (FRA) venceu Michael Llodra (FRA) por 7/6 (7/4) e abandono Alex Bogdanovic (ING) venceu Jamie Baker (ING) por 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3 Novak Djokovic (SER) venceu Robert Kendrick (EUA) por 3/6, 6/3 e 6/2 Arnaud Clement (FRA) venceu Chris Guccione (AUS) 6/4 e 6/4 Marin Cilic (CRO) venceu Alejandro Falla (COL) por 6/3 e 6/4 Fernando Gonzalez (CHI) venceu Janko Tipsarevic (SER) por 7/6 (9/7) 4/6 e 7/6 (9/7) Robby Ginepri (EUA) venceu Florent Serra (FRA) 6/4 e 7/6 (7/3) Nicolas Mahut (FRA) venceu Jonas Bjorkman (SUE) 6/3, 6/7 (7/2) e 6/3 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) venceu Lleyton Hewitt (AUS) por 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2) Dmitry Tursunov (RUS) venceu Frank Dancevic (CAN) por 7/5 e 6/1 Ivo Karlovic (CRO) venceu Alex Kuznetsov (EUA) por 2/6, 6/2 e 7/6 (7/2) *Atualizado às 16h23