Nadal bate croata e enfrenta compatriota Almagro em Barcelona

BARCELONA - Ainda em busca de sua melhor forma no saibro europeu, o espanhol Rafael Nadal obteve boa vitória sobre o croata Ivan Dodig nesta quinta-feira e avançou na chave do ATP 500 de Barcelona. Diante de sua torcida, o número 1 do mundo do Tênis venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h23min de partida.

Com a vitória, Nadal deixou para trás as oscilações dos últimos jogos e voltou a fazer uma boa exibição no saibro. Ele havia tido dificuldade para vencer na estreia em Barcelona. E vinha de queda inesperada nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo, na semana passada.

Agora, o líder do ranking terá um bom teste pela frente. Nas quartas de final em Barcelona, seu adversário será o compatriota Nicolas Almagro, outro especialista no saibro. Nadal é o atual tricampeão do torneio, contando ao todo com oito títulos na cidade espanhola.

Almagro avançou na chave ao derrotar outro tenista conhecido por fazer suas melhores apresentações na terra batida, Fernando Verdasco. Em confronto de espanhóis, Almagro levou a melhor pelo placar de 2 a 0, com duplo 6/3.

Almagro e Nadal foram os únicos tenistas da casa a vencer nesta quinta. Tommy Robredo foi eliminado pelo croata Marin Cilic por 7/5, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/5). Albert Montañes caiu diante do letão Ernests Gulbis por 7/5 e 6/1. E Inigo Cervantes foi superado pelo russo Teymuraz Gabashvili por 6/4 e 6/2.

Completando a rodada, o japonês Kei Nishikori venceu o casaque Andrey Golubev, enquanto o alemão Philipp Kohlschreiber bateu o austríaco Jurgen Melzer. E o colombiano Santiago Giraldo superou o também austríaco Dominic Thiem.