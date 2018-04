Nadal bate Dimitrov e avança às semifinais do Masters 1000 de Madri

Com o triunfo, o atual quarto colocado do ranking se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o checo Tomas Berdych e o norte-americano John Isner, também programada para esta sexta, para quando também estão previstos outros dois duelos das quartas de final. O espanhol David Ferrer encara o japonês Kei Nishikori, enquanto o britânico Andy Murray, segundo cabeça de chave, terá pela frente o canadense Milos Raonic.

Essa foi a sexta vitória de Nadal em seis duelos com Dimitrov, hoje o 11º tenista do mundo, que no ano passado já havia sido superado pelo espanhol por duas vezes. Uma no Aberto da Austrália e outra no Masters 1000 de Roma. Antes disso, em 2013, o búlgaro também foi batido nos Masters 1000 de Montecarlo e Cincinnati, além de ter sido derrotado pelo adversário no Torneio de Roterdã de 2009.

Atrás do pentacampeonato em Madri depois dos títulos de 2005, 2010, 2013 e 2014, Nadal precisou de uma hora e 57 minutos em quadra para confirmar o seu favoritismo diante de Dimitrov, que chegou a quebrar o saque do espanhol por uma vez no primeiro set, mas viu seu rival converter três de 11 break points para abrir a vantagem inicial de 6/3.

Na segunda parcial, Nadal logo conseguiu uma nova quebra no terceiro game, mas o búlgaro devolveu a quebra em seguida e travou duelo parelho com o adversário até o décimo game, no qual salvou dois match points, mas acabou sucumbindo com o seu serviço na mão e caiu por 6/4.