Nadal bate Djokovic e enfrenta Federer na decisão em Paris

O espanhol Rafael Nadal derrotou nesta sexta-feira o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 0 - com parciais de 7/5, 6/4 e 6/2, em duas horas e 28 minutos de jogo - e se classificou pelo terceiro ano consecutivo para a final do Aberto de Roland Garros, em Paris - o segundo Grand Slam da temporada. Na decisão, Nadal terá pela frente mais uma vez o suíço Roger Federer, que passou pelo russo Nikolay Davydenko na outra semifinal. A fácil vitória de Nadal sobre Djokovic, até certo ponto, surpreendeu, já que era um confronto entre o cabeça-de-chave número 2 e o 6.º pré-classificado. O sérvio, revelação da temporada com vitórias e títulos convincentes contra adversários tradicionais, não conseguiu impor seu jogo diante da agressividade e força do espanhol, atual bicampeão de Roland Garros. Com mais um resultado positivo, Nadal já é o espanhol com mais triunfos consecutivos em Paris - somando 20 e ultrapassando Sergio Bruguera, que tem 19. Além disso, ele alcançou a final da competição sem perder um set. "Uma partida entre o número um e o número dois do mundo sempre é uma ocasião especial", disse o espanhol. "Ele é o melhor tenista da história do esporte. Vou ter que dar o melhor de mim. Só assim se pode derrotar Roger." A decisão contra Federer, o atual número 1 do mundo, será o 12.º confronto entre os dois. A vantagem é de Nadal - 7 a 4 -, mas a última partida do duelo foi especial para o suíço. Na final do Masters Series de Hamburgo, no mês passado, também em quadra de saibro, Federer venceu e quebrou uma seqüência de 81 jogos de invencibilidade de Nadal - recorde mundial no saibro. Depois da vitória do espanhol, Federer já deu declarações jogando toda a pressão para o rival. "Ele é o favorito, pois é o número um no saibro e porque já ganhou o título em duas oportunidades. Entretanto, tudo pode acontecer em cada partida. Com minha série de Grand Slam a coisa começa a se equilibrar", disse.