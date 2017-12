Nadal bate Ferrer e vai à final de torneio de exibição em Abu Dabi

O espanhol Rafael Nadal começou 2016 com vitória em um jogo complicado. Nesta sexta-feira, o número 5 do mundo se garantiu na final do Mubadala World Tennis Championship, um tradicional torneio de exibição realizado em Abu Dabi, ao derrotar o compatriota David Ferrer, sétimo colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3.

Dono de 14 títulos dos torneios do Grand Slam, Nadal vem de uma temporada difícil, em que não alcançou nem as semifinais das quatro principais competições do ano, embora tenha faturado três títulos. E em 2016 ele quer recuperar o alto nível que o levou a ser um dos principais nomes da história do tênis.

Nesta sexta-feira, Nadal não foi muito ameaçado no primeiro set e venceu por 6/3, com uma quebra de saque. Na segunda parcial, o Rei do Saibro também conseguiu a primeira quebra de serviço da parcial, mas permitiu a reação de Ferrer, precisou salvar set points no décimo game e acabou sucumbindo no tie-break.

No terceiro set, Nadal pareceu encaminhar a sua vitória ao abrir 3/0, mas Ferrer conseguiu empatar o duelo. Porém, bastante agressivo, ele voltou a vencer três games seguidos para aplicar 6/3 e fechar o jogo em 2 a 1.

Na decisão em Abu Dabi, neste sábado, Nadal vai encarar o vencedor do duelo entre o suíço Stan Wawrinka e o canadense Milos Raonic. A partir da próxima segunda-feira, ele vai participar do Torneio de Doha, um ATP 250.

QUINTO LUGAR

O espanhol Feliciano Lopez, que substituiu o lesionado Jo-Wilfried Tsonga, garantiu o quinta posição ao superar o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com um duplo 7/6.