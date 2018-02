Nadal bate Ferrero no duelo espanhol em Indian Wells Rafael Nadal não quis deixar dúvidas de quem é o melhor tenista espanhol da atualidade e arrasou o compatriota Juan Carlos Ferrero por 6/1 e 6/1, nesta terça-feira, em jogo válido pelas oitavas-de-final do Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Esse foi o sexto confronto entre os dois espanhóis, e Nadal abriu vantagem de cinco vitórias a uma. Ferrero havia ganho o último duelo entre eles, no Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos, em 2006. O próximo adversário de Nadal foi definido também nesta terça-feira. É o argentino Juan Ignacio Chela, que eliminou o norte-americano Michael Russel por duplo 6/4. Também nesta terça, o croata Ivan Ljubicic eliminou o argentino David Nalbandian ao vencê-lo de virada, por 2/6, 6/4 e 6/2. Seu próximo adversário do croata sairá do confronto entre o francês Richard Gasquet e o norte-americano Andy Roddick.