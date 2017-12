Nadal bate ´freguês´ Federer e fatura o tri de Roland Garros

Rafael Nadal mais uma vez levou a melhor no duelo das estrelas do tênis contra Roger Federer. Neste domingo, o espanhol venceu o suíço pela segunda vez seguida na final de Roland Garros e faturou o tricampeonato da competição. As parciais foram de 6/3, 4/6, 6/3 e 6/4, em três horas e dez minutos de jogo. Com o terceiro título seguido no Grand Slam parisiense, Nadal, segundo colocado no ranking mundial, se iguala ao sueco Bjorn Borg, o último jogador que havia conquistado tal feito. Nadal também se vingou da derrota para Federer na decisão do Masters Series de Hamburgo, há três semanas. Na ocasião, o suíço, número 1 do mundo, venceu por 3 a 1. Agora, o espanhol soma oito vitórias em 12 confrontos contra Federer, que continua amargando a sina de nunca ter conquistado Roland Garros - é o único Grand Slam que falta em sua carreira. "Joguei o meu melhor tênis este ano. Dos três títulos que ganhei este foi o que me senti com mais confiança", afirmou Nadal. Essa história, Federer já conhece bem. Em 2005, perdeu para Nadal nas semifinais. Ano seguinte, na decisão do título, exatamente como agora. O tenista espanhol esbanja forma física e pode dominar o saibro por muitos anos mais. Num dia tão quente como este domingo, acentuou-se a importância da resistência de Nadal. "Não vejo razão para abandonar a idéia e buscar um título em Roland Garros. Ano que vem volto com novas esperanças", garantiu Federer. Na hora da premiação, os dois melhores tenistas do mundo tiveram a honra de receber o troféu das mãos do brasileiro Gustavo Kuerten, impecável em um terno cinza. Como completa 10 anos de seu primeiro título em Paris, o tricampeão do torneio foi homenageado pela organização. "Espero no ano que vem eu possa estar aqui de calção e camiseta e não de terno", brincou Guga, que não quis disputar a competição por não se sentir bem fisicamente. "Parabenizo os dois, já que um é o melhor tenista do saibro de todos os tempos [olhando para Nadal] e o outro é o melhor tenista de todos os tempos [olhando para Federer]." (com Chiquinho Leite Moreira) Atualizado às 16h45