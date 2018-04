Nadal bate Gonzalez e vai à semifinal do Aberto dos EUA Rafael Nadal só precisou de 34 minutos no sábado para completar a vitória de 7-6, 7-6 e 6-0 sobre o chileno Fernando Gonzalez na partida de quartas-de-final do Aberto dos EUA, interrompida pela chuva na quinta-feira à noite.