Nadal bate Montañés e vai às oitavas em Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal venceu neste sábado seu compatriota Albert Montañés por 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-2; garantindo vaga para as oitavas-de-final do torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da Temporada. Apesar do resultado aparentemente tranqüilo, Nadal precisou de duas horas e 21 minutos para superar Montanes. A tarefa foi facilitada pelo fraco desempenho de Montañes, que cometeu 73 erros não-forçados, sendo 13 duplas-faltas. Esta foi a 17.ª vitória seguida de Nadal no Aberto da França (torneio, aliás, onde ele nunca foi derrotado) e seu 123.º triunfo no saibro. O bicampeão do Grand Slam disputado em Paris enfrenta na próxima rodada o australiano Lleyton Hewitt, que derrotou o finlandês Jarkko Nieminen, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 1-6, 6-3, 7-5 e 6-2. Nos outros jogos deste sábado, Marcos Baghdatis venceu Jan Hajek por 2 x 0 (o checo abandonou a partida no terceiro set), Carlos Moyá venceu Juan Pablo Brzezicki por 3 x 0, Jonas Bjorkman venceu Oscar Hernandez por 3 x 1, Igor Andreev passou por Paul-Henri Mathieu por 3 x 0, Fernando Verdasco venceu David Ferrer por 3 x 1 e Novak Djokovic venceu Olivier Patience por 3 a 2. Atualizado às 19h18