Nadal bate Roddick; Espanha faz 2 a 0 A equipe da Espanha deu um grande passo nesta sexta-feira para chegar ao título da Copa Davis 2004. Num jogo muito equilibrado, que teve 3h38 de duração, o jovem Rafael Nadal, 18 anos, surpreendeu e derrotou Andy Roddick por 3 sets a 1, de virada. Com isso, a Espanha abriu 2 a 0 no confronto contra os Estados Unidos e está a um ponto do título. As parciais do jogo foram de 6-7 (6-8), 6-2, 7-6 (8-6) e 6-2 O primeiro ponto espanhol foi conquistado por Carlos Moyá, que na abertura da rodada bateu Mardy Fish com facilidade, por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-4, 6-2 e 6-3. No sábado será disputado o jogo de duplas entre Tommy Robredo/Rafael Nadal e os irmãos Mike e Bob Bryan. No domingo, jogam Moyá x Roddick e Nadal x Fish.