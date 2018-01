Nadal bate Starace e alcança 70.ª vitória seguida no saibro Rei das quadras de saibro, o tenista espanhol Rafael Nadal derrotou nesta sexta-feira o italiano Potito Starace, número 72 do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em partida válida pelas quartas-de-final do Torneio de Barcelona. Nadal precisou de 1h40 para passar pelo rival e disse que não jogou seu melhor tênis contra o italiano. ?Sinceramente não me senti bem em quadra. Tinha muito vento e isso mudava a trajetória da bola?, afirmou o espanhol, que está em busca de seu 12.º título consecutivo em quadras de saibro. Essa foi a 70.ª vitória seguida de Nadal nesse tipo de superfície. Aliás, o próprio tenista contou que dificilmente alguém conseguirá igualar sua marca, nem mesmo o suíço Roger Federer, melhor do mundo, que nunca bateu Nadal no saibro. Em busca do tri de Barcelona e do 20.º título da carreira, Nadal enfrentará nas semifinais o seu compatriota David Ferrer, que derrotou o argentino David Nalbandian por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Em outro duelo, o argentino Guillermo Cañas avançou às semifinais sem entrar em quadra. Seu adversário, o russo Nikolay Davydenko, desistiu do duelo por causa de dores no braço. O adversário de Cañas será o também argentino Agustín Calleri, que venceu o espanhol Oscar Hernández por 6/0 e 6/3. Atualizado às 13h40