Thomaz Bellucci arrasa rival na abertura do Aberto da Austrália

Longe do grupo dos aspirantes ao título do Aberto da Austrália, Thomaz Bellucci foi outro tenista que confirmou favoritismo em sua estreia em Melbourne nesta terça-feira. O tenista número 1 do Brasil arrasou o australiano Jordan Thompson, convidado da organização, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2.

O triunfo fez Bellucci se credenciar para encarar na segunda rodada o norte-americano Steve Johnson, que na estreia eliminou o britânico Aljaz Bedene com 6/3, 6/4 e 7/6 (7/3).

Hoje no 37º lugar do ranking mundial, o brasileiro não deu chances ao atual 143º da ATP nesta terça. Sem ter o seu saque ameaçado por nenhuma vez no jogo, ele ainda converteu cinco de nove break points para liquidar a partida em apenas 90 minutos.

Com 23 winners, Bellucci ainda pôde se dar ao luxo de cometer 20 erros não forçados, contra 29 de seu rival, que acumulou apenas dez bolas vencedoras no confronto.