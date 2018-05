Nadal começa decisão da Copa Davis contra Berdych

A Espanha tem boas chances de abrir com vitória o confronto com a República Checa, pela final da Copa Davis. O sorteio realizado nesta quinta-feira, em Barcelona, colocou Rafael Nadal, número 2 do ranking e principal tenista do país, para abrir o duelo na sexta. Ele enfrentará Tomas Berdych, 20.º colocado.

A segunda partida do primeiro dia terá David Ferrer contra Radek Stepanek, um confronto em que os checos têm mais chances de vitória. Stepanek ocupa atualmente a 12.ª posição no ranking, seis postos à frente do espanhol.

Ao escalar Ferrer para os duelos de simples, a Espanha abriu mão de Fernando Verdasco, seu segundo melhor tenista do ranking. Atualmente em nono lugar da lista da ATP, ele jogará as duplas, ao lado de Feliciano Lopez. A República Checa apostará na parceria entre Lukas Dlouhy e Jan Hajek.

No domingo, a previsão é de que Nadal enfrente Stepanek na primeira partida do dia, e Ferrer jogue contra Berdych no encerramento do confronto. Entretanto, caso a disputa seja definida antes, pode haver mudanças na programação.