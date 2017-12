Nadal completa jogo e confirma vitória sobre Mirnyi

O tenista espanhol Rafael Nadal, cabeça-de-chave número um do ATP de Queen´s, completou nesta sexta-feira sua partida contra o bielo-russo Max Mirnyi e fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, pelas oitavas-de-final da competição. Por causa da chuva, o jogo foi suspenso no segundo set, na última quinta-feira, quando Nadal vencia por 5 a 3. Assim, o tricampeão de Roland Garros precisou disputar apenas um game para confirmar a vitória e o passaporte às quartas. Agora, Nadal, que é o número dois do mundo, enfrentará o francês Nicolas Mahut, que também completou seu jogo nesta sexta e derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.