Nadal conquista o título em Stuttgart Rafael Nadal mostrou mais uma vez sua supremacia nas quadras de saibro. Neste domingo, o tenista espanhol de apenas 19 anos derrotou o argentino Gastón Gaudio, por duplo 6/3, e conquistou o título do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Esse foi o 8º título de Nadal só nesta temporada, incluindo o de Roland Garros, e a sua 34ª vitória seguida em quadras de saibro - a maior seqüência da história é do argentino Guillermo Vilas, em 1977. Com essa campanha vitoriosa em Stuttgart, Nadal também somou pontos suficientes para ultrapassar o australiano Lleyton Hewitt e assumir a segunda colocação do ranking mundial, atrás apenas do suíço Roger Federer na lista de entradas que será divulgada nesta segunda-feira.