Nadal dá show e avança em Barcelona O tenista espanhol Rafael Nadal não tomou conhecimento do adversário e com um show, avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio do Barcelona. Campeão no Masters de Monte Carlo, Nadal entrou confiante em quadra e venceu Guilles Muller, de Luxemburgo, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/0 e 6/2. O argentino Guillermo Cañas também avancóu ao derrotar o australiano Wayne Arthurs em dois sets: 7-5 e 7-6 (7/3). O eslovaco Dominik Hrbaty passou sem problemas pelo italiano Potito Starace (6-3 e 6-2).