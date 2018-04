Nadal derrota Almagro em estreia no Masters de Miami

Em boa apresentação no piso duro de Miami, Nadal só teve alguma dificuldade no set inicial, quando precisou salvar três break points. Depois disso, impôs-se em quadra com facilidade e não sofreu mais ameaças. Ele faturou uma quebra de saque no primeiro set e, na segunda parcial, confirmou a superioridade com outras duas quebras.

Com o triunfo, Nadal ampliou ainda mais a vantagem sobre Almagro no retrospecto no circuito. Agora ele tem 11 vitórias e apenas uma derrota para o rival e companheiro de Copa Davis.

Na sequência da chave em Miami, Nadal poderá ter outro compatriota pela frente. Fernando Verdasco será seu rival se vencer o australiano James Duckworth, na noite desta sexta.

Ainda nesta sexta, o suíço Stan Wawrinka sofreu para desbancar o argentino Carlos Berlocq por 2 a 1, com parciais de 6/7 (9/11), 7/5 e 6/2. O favorito só conseguiu fechar o jogo em seu quarto match point. Também avançaram o austríaco Dominic Thiem, o colombiano Santiago Giraldo e o argentino Leonardo Mayer.