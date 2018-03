Nadal derrota Chela e está na semifinal em Barcelona

O espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo e manteve-se na briga pelo quarto título do Aberto de Barcelona, nesta sexta-feira. O número 2 do ranking mundial não teve dificuldades para bater o argentino Juan Ignacio Chela por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e continua sem perder um único set após três partidas na competição. O confronto em Barcelona foi o quinto entre os dois tenistas por torneios da ATP, e a quarta vitória de Nadal sobre o adversário, que só o derrotou uma vez, em Cincinnati, na temporada 2004. Na semifinal, o espanhol terá pela frente o vencedor do confronto entre seu compatriota Nicolas Almagro e o surpreendente alemão Denis Gremelmayr. No outro lado da chave, David Ferrer - cabeça-de-chave número 2 - duela com o suíço Stanislas Wawrinka.