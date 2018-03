O espanhol Rafael Nadal venceu neste domingo o suíço Roger Federer por 7/5, 6/7(3) e 6/3 e conquistou o Masters Series de Hamburgo. O jogo foi uma reedição da final do torneio em 2007, quando o suíço levou a melhor. Nadal chegou a estar vencendo o segundo set por 6/5, mas Federer, líder do Ranking de Entradas da ATP, virou o placar. No entanto, o espanhol fechou a partida com facilidade no terceiro set.