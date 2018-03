Nadal derrota Ferrer e conquista o tetra em Barcelona

O espanhol Rafael Nadal conseguiu controlar a recuperação de David Ferrer e derrotou seu compatriota por 6/1, 4/6 e 6/1, neste domingo, se tornando o primeiro jogador a conquistar quatro títulos consecutivos no Torneio de Barcelona. O primeiro cabeça-de-chave atropelou seu adversário no primeiro set, mas Ferrer se recuperou de maneira brilhante e Nadal teve que usar todas as suas armas para ganhar o 25.º título de sua carreira. "Estou muito feliz", afirmou um aliviado Nadal após a partida. "Joguei muito bem o primeiro set, quase perfeito, mas ele estava muito forte no segundo set e eu estou muito feliz por ter vencido aqui novamente." Segundo cabeça-de-chave, Ferrer, campeão em Valência no mês passado, venceu três dos oito confrontos anteriores com Nadal, mas o adversário não lhe deu nenhuma chance no primeiro set, quebrando seu saque três vezes para sair na liderança. Ferrer, então, mudou sua tática de jogo, atacando o backhand de Nadal e disparando pontos vencedores no forehand do tricampeão do Aberto da França. A tática funcionou perfeitamente e Ferrer quebrou o serviço de Nadal logo no primeiro game do segundo set e, embora o campeão tenha empatado em 4/4, Ferrer quebrou novamente seu saque, forçando o terceiro set decisivo. Este foi o primeiro set que Nadal perdeu nas últimas duas semanas e ele pareceu seriamente preocupado no início do set final. Mas o jogador de 21 anos reencontrou seu caminho e, após quebrar o serviço de Ferrer num longo segundo game, ele logo surgiu com uma vantagem de 5/0. Ferrer salvou um match point durante seu próprio saque no sexto game, mas Nadal serviu para a vitória, fechando em sua primeira oportunidade e conquistando o título após duas horas e 14 minutos de partidas. DUPLAS Os irmãos americanos Bob e Mike Bryan conquistaram o título de duplas do torneio de tênis de Barcelona ao vencer os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 6/3 e 6/2, em 50 minutos de jogo. Os irmãos Bryan, que venceram neste sábado os espanhóis Feliciano López e Fernando Verdasco, venceram com facilidade e não deram chance aos adversários. (Com informações da EFE e da Reuters)