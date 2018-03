Nadal derrota Grosjean e avança O espanhol Rafael Nadal classificou-se para as quartas-de-final do torneio de Roland Garros após vencer o francês Sébastien Grosjean por 6-4, 3-6, 6-0 e 6-3 nesta segunda-feira. Nadal, quarto favorito e que joga pela primeira vez o Grand Slam francês, enfrentará agora seu compatriota David Ferrer, que hoje eliminou da competição o argentino Gastón Gaudio, defensor do título.