Nadal derrota Lopez e vai às quartas em Barcelona

O espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo e venceu sua segunda partida no Aberto de Barcelona. Nesta quinta-feira, ele bateu o compatriota Feliciano Lopez, por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3, e chegou às quartas-de-final do torneio, em que busca o tetracampeonato. Na próxima fase, o número 2 do ranking mundial terá pela frente o argentino Juan Ignacio Chela, 37.º na lista da ATP, que venceu o letão Ernests Gulbis por 2 a 1, com 2/6, 6/4 e 6/3. Nadal busca em Barcelona seu segundo título na temporada. Na semana passada ele conquistou o tetracampeonato no Masters Series de Montecarlo ao vencer o líder do ranking, Roger Federer na final. O espanhol ainda está invicto na temporada de saibro, seu piso favorito, e é apontado como principal candidato a outro tetracampeonato, o do Grand Slam de Roland Garros. Caso conquiste o quarto título, ele será o segundo maior vencedor da história do torneio francês na era aberta - depois de 1968 - atrás apenas do sueco Bjorn Borg, hexacampeão. Com três títulos, ele está empatado com o brasileiro Gustavo Kuerten, o norte-americano Ivan Lendl e o sueco Mats Wilander.