Nadal derrota Nieminen e chega às oitavas em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal não teve muitos problemas para superar o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1, em quase duas horas de jogo, e avançar às oitavas-de-final de Roland Garros. Esta foi a 24.ª vitória consecutiva de Nadal no Grand Slam francês. Ele tenta o tetracampeonato este ano. O próximo adversário do espanhol, segundo cabeça-de-chave, sairá do confronto entre seu compatriota Fernando Verdasco e o russo Mikhail Youznhy. Curiosamente, este foi o terceiro jogador canhoto derrotado por Nadal nesta edição de Roland Garros - o primeiro foi o brasileiro Thomaz Bellucci, seguido do francês Nicolas Devilder.