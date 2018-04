Nadal derrota surpresa espanhola e vai à final em Madri

A surpreendente campanha de Pablo Andujar no Masters 1000 de Madri foi encerrada neste sábado pelo favorito Rafael Nadal sem muita dificuldade. Favorito no duelo, o número 5 do mundo se classificou para a decisão do torneio, disputado em quadras de saibro, ao derrotar o compatriota, que está em 113º lugar no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 16 minutos.

Assim, Nadal vai disputar a sétima final em sete torneios disputados desde que retornou ao tênis no início do ano após se recuperar de uma grave lesão no joelho. O espanhol foi campeão em São Paulo, Acapulco, Indian Wells e Barcelona e perdeu as decisões que participou em Viña del Mar e Montecarlo.

Na final do Masters 1000 de Madri, Nadal vai enfrentar o vencedor da partida entre o checo Tomas Berdych, sexto colocado no ranking da ATP, e o suíço Stanilas Wawrinka, número 15 do mundo, que será disputada ainda neste sábado. O espanhol vai buscar no domingo o 55º título da sua carreira e o 23º de um Masters 1000.

Na partida deste sábado, Nadal massacrou Andujar no primeiro set, vencido em apenas 24 minutos. O número 5 do mundo conseguiu três quebras de serviço e aplicou um "pneu" (placar de 6/0 em um set) no compatriota.

O segundo set foi bem mais equilibrado. Andujar reagiu e chegou a ameaçar o serviço de Nadal no quinto game. No nono, porém, perdeu o seu saque. Assim, Nadal precisou apenas confirmar o seu serviço em seguida para se garantir na decisão do Masters 1000 de Madri.