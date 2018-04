Nadal derrota Youzhny e vai às quartas em Madri

Sem perder nenhum set nas duas primeiras partidas, Nadal aparece como principal favorito para o título, principalmente após a eliminação do líder do ranking Novak Djokovic. Nesta quinta, o espanhol soube impor seu jogo desde o início e, empurrado pela torcida, conseguiu cinco quebras de saque para fechar com tranquilidade.

Nas quartas de final, ele pode ter pela frente seu compatriota David Ferrer, cabeça de chave número 4, que luta por uma vaga com o alemão Tommy Haas, 13.º favorito. Independentemente do adversário, Nadal leva ampla vantagem no confronto: são 17 vitórias em 21 jogos contra Ferrer, e cinco triunfos nas cinco partidas contra Haas.

Outro cabeça de chave que levou a melhor nesta quinta foi o checo Tomas Berdych. O número 6 do ranking da ATP teve dificuldade, mas passou por Kevin Anderson, da África do Sul, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5. Nas oitavas de final ele pode pegar o cabeça de chave número 3, Andy Murray, que enfrenta o francês Gilles Simon.

Em outro confronto já encerrado no dia, o espanhol Pablo Andujar, número 113 do mundo, surpreendeu ao chegar nas quartas de final. Ele contou com a desistência de seu compatriota Daniel Gimeno-Traver no primeiro set, quando o placar estava em 5 a 5, e agora poderá ter pela frente Roger Federer, que joga diante do japonês Kei Nishikori nas oitavas.

DUPLAS - Pela chave de duplas, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya garantiram vaga nas quartas de final. Eles passaram pelos poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, e agora terão pela frente o sueco Robert Lindstedt e o canadense Daniel Nestor.