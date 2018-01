Nadal desbanca Federer e lidera a Corrida dos Campeões Com a conquista do tri do Torneio de Barcelona, no último domingo, o tenista espanhol Rafael Nadal saltou da nona posição para a liderança da Corrida dos Campeões da ATP, ranking que conta o desempenho dos tenistas ao longo deste ano. Ele soma 365 pontos. De quebra, Nadal desbancou o suíço Roger Federer, que tem 346 pontos. O espanhol completou uma seqüência de invencibilidade de 72 partidas no saibro. Ele ainda igualou a marca do sueco Mats Wilander, único que havia conseguido vencer o torneio de Barcelona três vezes seguidas. Se Nadal lidera a Corrida dos Campeões, o mesmo não acontece no Ranking de Entradas, que conta o desempenho dos tenistas nas últimas 52 semanas. Nessa relação, Federer continua soberano na ponta, com 7.290 pontos, contra 4.875 do espanhol. Entre os dez melhores do Ranking de Entradas, a novidade ficou por conta do sérvio Novak Djokovic, que assumiu a quinta posição. O chileno Fernando González foi para sexto, enquanto o espanhol Rommy Robredo perdeu dois postos e caiu para sétimo. Sem novidades no feminino Com as principais tenistas de folga, nenhuma mudança ocorreu na lista das dez melhores do mundo. A belga Justine Henin continua na ponta com 3.859 pontos, seguida pela russa Maria Sharapova, que tem 3.388. A francesa Amelie Mauresmo é a terceira.