Nadal desiste de jogar em Brisbane, mas assegura presença no Aberto da Austrália

Líder do ranking mundial do tênis, Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira a sua decisão de não participar do Torneio de Brisbane, evento de nível ATP 250. O espanhol justificou a sua decisão por ter começado depois do previsto a preparação para a próxima temporada.

"Lamento anunciar que não irei a Brisbane neste ano", escreveu Nadal em seu perfil no Twitter. "Minha intenção era jogar, mas não estou preparado após a longa temporada do ano passado e por ter começado tarde a minha preparação", acrescentou.

Cameron Pearson, diretor do torneio, confirmou nesta quinta-feira ter recebido a notificação da desistência de Nadal. Brisbane organiza torneios simultâneos da ATP e da WTA, que serão disputados na Pat Rafter Arena a partir do próximo domingo.

O espanhol, que abandonou o ATP Finals por causa de dores no joelho direito após uma derrota para o belga David Goffin em novembro, assegurou que vai participar do Aberto da Austrália. "Verei meus fãs australianos quando aterrissar no dia 4 em Melbourne e começar a minha preparação para o Aberto da Austrália", afirmou.

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 27 de dezembro de 2017