Nadal diminui vantagem nos rankings O espanhol Rafael Nadal diminuiu a distância sobre o líder do ranking de Entradas e da Corrida dos Campeões da ATP (sigla em inglês de Associação dos Tenistas Profissionais), o suíço Roger Federer, na edição divulgada pela entidade nesta segunda-feira. A vantagem de Federer no ranking de Entradas é de 2.145 pontos, mas na Corrida dos Campeões é de 73 pontos. Essa queda aconteceu porque Federer não disputou o Masters Series de Montreal, no Canadá, por estar contundido, enquanto que Nadal foi justamente o campeão do torneio. Já os tenistas brasileiros continuam em posições bem distantes. O melhor é Ricardo Mello, que ocupa a 55.ª posição no ranking de Entradas (678 pontos) e 83.ª na Corrida dos Campeões (56). Gustavo Kuerten é 142.º na Corrida dos Campeões (16 pontos) e 341.º no ranking de Entradas (90 pontos).