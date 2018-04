Nadal diz que Ferrer está em 'estado de graça'

O tenista espanhol Rafael Nadal afirmou nesta terça após a derrota de 4/6, 6/4 e 6/3 para David Ferrer pela Masters Cup que seu compatriota está "em estado de Graça". "Está no melhor momento de sua carreira, de sua vida. Veio aqui sem muita pressão e pode alcançar as semifinais e inclusive vencer o torneio", declarou Nadal. "Está com uma confiança incrível, com uma direita magnífica. Para mim só resta felicitá-lo, pois está em um momento muito importante", concluiu Nadal.