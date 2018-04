Nadal diz que já esperava enfrentar Federer na semifinal

Todos esperavam o confronto entre Rafael Nadal e Roger Federer na final da Masters Cup de Xangai, menos o tenista espanhol, que já temia pelo confronto contra o número 1 do mundo nas semifinais. "Eu sabia que enfrentaria Federer nas semifinais pelas combinações de resultados. Eu terminei a primeira fase num bom nível, e espero mantê-lo na semifinal", disse Nadal, que espera ver um Federer longe dos seus "melhores dias". "Eu espero que ele não esteja no seu melhor dia, porque esta superfície [quadra rápida] é favorável a ele. Eu espero jogar de forma similar à partida que fiz contra o Djokovic e, assim, ter alguma chance de vencê-lo." No total, Nadal tem oito vitórias e cinco derrotas contra Roger Federer, mas o tenista espanhol nunca venceu o número 1 do mundo em Xangai. "Eu terminei a temporada com boas sensações, melhor que nos três últimos anos, e isto é importante para a partida." A semifinal entre Roger Federer e Rafael Nadal acontece na manhã deste sábado (horário de Brasília). A outra semifinal conta com o espanhol David Ferrer e o norte-americano Andy Roddick.