Nadal diz ter superado suas expectativas em Cincinnati

Eliminado na semifinal do Masters de Cincinnati no sábado, o ex-número um do tênis no mundo Rafael Nadal disse que seu desempenho no torneio superou suas expectativas.

O espanhol foi superado em parciais de 6/1 e 6/4 pelo quarto cabeça-de-chave Novak Djokovic. Nadal reconheceu que bater o sérvio seria "um passo grande demais" neste estágio de sua recuperação. Foi seu segundo torneio após dois meses afastado com uma contusão.

Às vésperas do Aberto dos Estados Unidos a partir do próximo dia 31, Nadal disse que chegar às quartas-de-final em Montreal na semana passada e ficar entre os quatro melhores em Cincinnati foi melhor do que ele esperava.

"Esta semana é muito importante para mim", disse ele a repórteres. "Nestas duas últimas semanas venci três partidas aqui e duas em Montreal, cinco vitórias em sete partidas disputadas. É o bastante, eu acho."

"Estou feliz com tudo. Feliz de estar aqui e estar mais preparado para o Aberto dos EUA do que esperava antes de embarcar nesta turnê norte-americana."

Nadal foi inferior a um inspirado Djokovic durante toda a partida, mas disse que sua confiança não será afetada.

"É mais um passo. Física e mentalmente é difícil para mim estar preparado", disse ele.

"Mas acho que esta partida vai ser uma boa experiência para eu tentar dar mais um passo rumo ao Aberto dos EUA."

"Acho que não estava 100 por cento preparado para jogar neste nível."

A tendinite nos dois joelhos que forçou Nadal a desistir da defesa de seu título em Wimbledon abrandou, e o espanhol disse estar jogando sem dor.

Mas as disputas de melhor de cinco sets do Aberto dos EUA vão significar um novo desafio.

"Vamos ver como estou fisicamente para jogar partidas de cinco sets", afirmou. "Sei que quando estou jogando bem consigo jogar neste nível, mas você só pode vencer estes grandes tenistas quando está jogando seu melhor tênis", completou.